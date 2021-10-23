В российском регионе введут QR-коды для посещения досуговых заведений

В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения музеев, театров и гостиниц

С 25 октября в Забайкальском крае начнут действовать QR-коды в общественных местах. Такое постановление подписал губернатор региона Александр Осипов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что подобную систему власти решили ввести из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Как уточнил зампред регионального правительства Александр Бардалеев, для посещения музеев, театров, гостиниц, спортивных учреждений, салонов красоты, а также иных досуговых заведений, нужно будет предъявить сертификат о прививке или QR-код, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или справку о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе.

В постановлении говорится, что для невакцинированных жителей старше 65 лет в Забайкалье вводится обязательная самоизоляция. Детям до 18 лет разрешат посещать спортивные секции, музеи, кинотеатры только в сопровождении родителей либо законных представителей.

Ранее сообщалось, что в Орловской области будут требовать QR-коды при заселении в гостиницы и хостелы с 25 октября по 7 ноября.

