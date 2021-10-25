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В шести российских регионах начался период нерабочих дней

В шести регионах России начался период нерабочих дней из-за распространения коронавируса
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Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

С понедельника, 25 октября, в шести российских регионах начинается период нерабочих дней, который ввели местные власти с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных администраций.

Такое решение приняли главы Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края. Нерабочие дни там продлятся с 25 октября до 7 ноября.

Указ президента

Воспользоваться полномочиями вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся в регионах ситуацией с COVID-19 губернаторы решили после того, как 20 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Глава государства также призвал регионы при необходимости ввести их уже с 23 октября.

С инициативой ввести нерабочие дни выступила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Она считает, что некоторые регионы должны предусмотреть выходные уже с 23 октября. О каких именно субъектах идет речь, вице-премьер не уточнила. Голикову поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, объяснив это эффективностью данных мер в борьбе с распространением коронавируса. По его словам, это продемонстрировал опыт введения подобных мер в прошлом.

Ситуация в регионах

Власти Нижегородской области сочли, что недели для возвращения «к относительно нормальной жизни» недостаточно, поэтому было решено ввести двухнедельный «период разобщения». В Пермском крае режим нерабочих дней решили продлить из-за роста числа пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме и требуется госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Аналогичные решения приняты в Воронежской и Самарской области.

В Курской области решение объявить рабочие дни раньше было принято после того, как главный санитарный врач региона Олег Климушин сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в области на 12 процентов превышает средний уровень по Центральному федеральному округу, кроме Москвы и Подмосковья.

В Новгородской области для лечения ковидных больных разворачивают дополнительные места на базе областного роддома и за счет перепрофилирования отделений в больницах. Власти региона рассчитывают, что введение нерабочих дней позволит снизить уровень заболеваемости, чтобы не приостанавливать плановую госпитализацию.

Примечательно, что Татарстан стал единственным регионом с критической ситуацией с COVID-19, отказавшимся от введения дополнительных выходных с 23 октября. В пресс-службе президента республики Рустама Минниханова уточнили, что такое решение было принято исходя из уже действующих на территории региона ограничений, постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, а также с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса.

Новые ограничения в Москве

За день до объявления президентом нерабочих дней мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения, которые начали действовать с 25 октября.

Новые требования предполагают введение домашнего режима по 25 февраля 2022 года для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели должны будут перевести на удаленный режим работы не менее трети от общего числа сотрудников на тот же период.

Работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями перевели на дистанционный режим работы. Работодатели также должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов.

Локдаун в столице

Позже Собянин обратился к жителям столицы и объявил, что ноябрьские праздники в этом году продлятся 11 дней. С 28 октября по 7 ноября 2021 в городе будет действовать режим фактической самоизоляции.

На этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города кроме организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и ряда других.

Продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, продающие иные товары первой необходимости, продолжат свою работу. Все остальные торговые центры, непродовольственные супермаркеты и прочие магазины будут закрыты.

Также приостанавливается работа кафе, ресторанов (они смогут работать на вынос) и других организаций общественного питания, спортивных залов и фитнес-клубов, кинотеатров, развлекательных центров, других предприятий культуры и отдыха. Службы доставки товаров, а также компании, предоставляющие услуги дистанционно, под ограничения не подпадают. В гостиницах будет запрещен вход для всех, кроме постояльцев.

Младшие и средние образовательные учреждения уйдут на каникулы. Московские вузы и колледжи смогут продолжать занятия только в дистанционном режиме. Театры и музеи продолжат работать, но с соблюдением ограничений. Посетить их можно будет только при наличии QR-кода и в том случае, если заполняемость не превышает 50 процентов.

Все массовые культурные, спортивные, зрелищные, развлекательные, рекламные и прочие мероприятия отменяются, кроме тех, которые проводятся по решению органов власти или по согласованию со столичным управлением Роспотребнадзора.

Продление нерабочих дней

Владимир Путин допустил, что при необходимости нерабочие дни, введенные из-за ситуации по COVID-19 в стране, можно будет продлить после 7 ноября. По его словам, в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, а также имеет свою динамику и тенденции. Поэтому губернаторы могут установить дополнительные нерабочие дни, добавил президент.


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