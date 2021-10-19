Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с призывом сделать прививку от коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

По словам Собянина, он хорошо понимает, насколько утомительны и дискомфортны текущие ограничения, но другого способа уберечь население от тяжелой болезни «просто не существует».

Мэр добавил, что при помощи прививки граждане смогут защитить свое здоровье и сохранить привычный образ жизни.

Ранее Собянин объявил о введении в Москве домашнего режима для жителей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Кроме того, работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа сотрудников на тот же период. Работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями перевели на дистанционный режим работы. Работодатели также должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов.