В Москве работодателям поручили вакцинировать не менее 80 процентов сотрудников

Вакцинированных сотрудников в организациях должно стать не менее 80% по требованию РПН

В Москве работодатели должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, соответствующее решение принял главный санитарный врач Москвы. Отмечается, что работники предприятий сферы услуг должны будут получить первый компонент вакцины до 1 декабря 2021 года. К 1 января 2022-го привиться от коронавируса должны не менее 80 процентов сотрудников таких организаций.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса Собянин ввел в городе новые ограничения. Так, с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Им разрешается совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.

Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.

Ранее 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. По ее словам, для некоторых регионов подобный режим следует ввести уже с 23 октября. Инициативу Голиковой поддержал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

