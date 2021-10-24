Глава Роспотребнадзора раскрыла россиянам способ «хорошо встретить Новый год»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, дома с семьей. Ее высказывания раскрыты в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Главный санитарный врач страны подчеркнула, что единственный способ «хорошо встретить Новый год» — уже сегодня отнестись бережно к собственному здоровью. «И главная задача — сократить количество контактов», — заключила она.

Ранее Попова заявила, что пандемия может быть остановлена с помощью вакцины от COVID-19. В связи с этим выходные дни также можно использоваться, чтобы привиться.

В России за 24 октября выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время составило 8 241 643. За сутки скончались 1072 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 230 600 человека.