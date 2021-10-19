Попова оценила эффективность системы QR-кодов при борьбе с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Попова: QR-кодов в регионах недостаточно для борьбы с COVID-19

Введения QR-кодов в 28 субъектах недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

По ее мнению, сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует гораздо большего объема принимаемых мер и быстрого реагирования.

Ранее Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям проверять у пассажиров, прибывающих из-за границы, анкеты с сайта Госуслуг и QR-код во время регистрации на рейс в Россию. Проверку предлагается проводить сотруднику авиакомпании или уполномоченному агенту в аэропорту вылета. Согласно документу, перед возвращением на родину турист должен предъявить QR-код, который приходит на электронную почту после заполнения анкеты о прибытии на сайте госуслуг.