Роспотребнадзор предложил ужесточить правила возвращения россиян из-за границы

Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям проверять у пассажиров, прибывающих из-за границы, анкеты с сайта Госуслуг и QR-код во время регистрации на рейс в Россию. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

Так, проверку предлагается проводить сотруднику авиакомпании или уполномоченному агенту в аэропорту вылета. Согласно документу, перед возвращением на родину турист должен предъявить QR-код, который приходит на электронную почту после заполнения анкеты о прибытии на сайте госуслуг. Документ может быть предоставлен в электронном формате, либо на бумажном носителе. Отмечается, что при отсутствии анкеты сотрудник авиакомпании должен предложить пассажиру заполнить ее на госуслугах.

Ранее в апреле российские власти ужесточили правила въезда для всех российских туристов, прибывающих из-за рубежа, — теперь они обязаны по приезде сдать два теста на коронавирус. Согласно распоряжению, все россияне, прибывающие в Россию после 1 мая, должны дважды пройти лабораторное тестирование ПЦР-методом на COVID-19. Уточняется, что тесты нужно сделать в течение пяти дней после въезда.