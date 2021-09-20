Греция ужесточила ограничения на перемещения внутри страны

В Греции продлили антикоронавирусные меры до 27 сентября и обязали путешественников при заказе трансфера предъявлять либо сертификат о вакцинации, либо результат ПЦР или экспресс-теста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно нововведениям, для перемещений внутри страны на всех видах общественного транспорта туристы обязаны предъявлять либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов.

Отмечается, что введенные ранее требования, касающиеся посещения заведений общественного питания и ночных клубов, не изменились. Туда пускают только привитых и переболевших. При этом попасть в музеи в помещениях можно с результатами ПЦР или экспресс-теста, в музеи под открытым небом вход разрешен всем посетителям.

Ранее в сентябре власти республики усилили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ввели новые ограничения для местных жителей и путешественников. Таким образом, с 13 сентября по 31 марта 2022 года посещение иностранцами и гражданами Греции стадионов и развлекательных центров невозможно без предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.