Греция ужесточила ограничительные меры для туристов по всей стране

Власти Греции с 30 августа ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны, некоторые из новых ограничений также коснулись туристов. Об этом сообщается на сайте официального вестника правительства республики.

Так, с понедельника вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

При этом проведение экскурсий разрешено только в группах до 20 путешественников в помещении и до 40 человек — на открытом воздухе.

Также ограничения коснулись перемещений между материковой и островными частями государства — теперь такая возможность есть только у тех, кто также может предоставить вышеперечисленные документы.

Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых посещениях смогут посещать только переболевшие или вакцинированные, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.

Кроме того, все гости закрытых посещений и мест скопления людей на улицах обязаны носить маски, а за нарушение этого правила им грозит штраф до 300 евро.

В августе генеральный директор греческой фармацевтической компании Vianex S.A. Димитрис Яннакопулос назвал «фашистскими» меры, принятые греческим правительством в отношении непривитых граждан. «Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку», — заявил он.