В популярной среди россиян пляжной стране ввели новые ограничения для туристов

Власти Греции, популярной среди россиян пляжной страны, усилили меры по борьбе с COVID-19 и ввели новые ограничения для местных жителей и путешественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства республики Янниса Иконому.

Так, согласно его заявлению, с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022-го посещение туристами и гражданами республики заведений общественного питания, стадионов и развлекательных центров невозможно без предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Также отмечается, что для проезда в общественном транспорте между городами, посещения музеев, спортзалов, театров и кинотеатров потребуется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

С 30 августа власти республики ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны. Теперь вход в музеи, на выставки и места археологических раскопок стал возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее 72 часов.