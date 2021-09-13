В Египте оценили возможность введения ограничений для российских туристов

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани оценил возможность введения антиковидных ограничений для российских туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишут «Известия».

Так, министр понадеялся, что в мире не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что в Египте наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают туристы, — в случае ухудшения обстановки власти не исключают введение дополнительных мер в отношении путешественников.

Аль-Анани отметил, что недавно в Египте завершилась кампания по вакцинации сотрудников туристической отрасли на популярных курортах. По его словам, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе риск заразиться инфекцией ниже благодаря жаркому климату и невысокой плотности населения.

«Меня очень обрадовало заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой: она сказала, что среди всех туристов, которые вернулись из Египта в течение этого месяца, количество случаев заражения или даже признаков заражения менее одного процента», — подчеркнул министр.

Ранее в сентябре стало известно, что в Египте построят два новых туристических города. Первый населенный пункт, который получил имя Аль-Галяля, будет расположен на севере страны в 100 километрах от Каира, второй под названием Аль-Аламин — на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.