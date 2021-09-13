Путешествия
 
Последние новости
Мишустин объяснил отмену обязательного техосмотра в России
Генконсульство уточнило информацию о россиянах в разбившемся в Турции автобусе
У вовлекавших школьниц в проституцию сутенеров изъяли коллекцию дорогих часов
В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ в 2022 году
Лукашенко рассказал о военной угрозе со стороны Украины
Ким Кардашьян в глухой балаклаве стала мемом в соцсетях
В парламенте Литвы захотели отправить постоянного представителя в Конгресс США
Предсказан катастрофический дефицит воды в России
Неизвестный попытался изнасиловать россиянку в лифте 
В русскоговорящем районе крупнейшего города США обнаружили странный феномен
Новости партнеров
Прослушать новость

В Египте оценили возможность введения ограничений для российских туристов

Министр туризма и древностей Египта: на курортах низкий риск заразиться коронавирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ahmed Gomaa / Xinhua / globallookpress.com

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани оценил возможность введения антиковидных ограничений для российских туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишут «Известия».

Так, министр понадеялся, что в мире не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что в Египте наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают туристы, — в случае ухудшения обстановки власти не исключают введение дополнительных мер в отношении путешественников.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Аль-Анани отметил, что недавно в Египте завершилась кампания по вакцинации сотрудников туристической отрасли на популярных курортах. По его словам, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе риск заразиться инфекцией ниже благодаря жаркому климату и невысокой плотности населения.

«Меня очень обрадовало заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой: она сказала, что среди всех туристов, которые вернулись из Египта в течение этого месяца, количество случаев заражения или даже признаков заражения менее одного процента», — подчеркнул министр.

Ранее в сентябре стало известно, что в Египте построят два новых туристических города. Первый населенный пункт, который получил имя Аль-Галяля, будет расположен на севере страны в 100 километрах от Каира, второй под названием Аль-Аламин — на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Египте появятся два новых туристических города
Россиянам предложили бюджетные перелеты в популярную арабскую страну
Власти Египта начнут лечить подхвативших COVID-19 туристов
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
07:44 9 сентября

Россияне назвали главные раздражающие недостатки Хургады

05:45 9 сентября

Россиянка отдохнула в Египте и возмутилась «отмороженными» гидами

20:23 8 сентября

Пассажир самолета громко бранился, рычал на попутчиков и попал на видео

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
19:34 8 сентября

Опоздавшая пассажирка самолета придумала способ сорвать вылет и была арестована

18:36 8 сентября

Россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть в Новый год

17:44 8 сентября

Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты в Турцию

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
17:33 8 сентября

Отношение жителей Сочи к приезжим туристам вызвало споры среди россиян

16:57 8 сентября

В России проверят инцидент с недопуском ребенка с ДЦП в самолет

16:41 8 сентября

Туристка поехала в отпуск и внезапно родила на заднем сиденье полицейской машины

Россия
Россиянка держала двух своих детей на цепи и била их деревянной палкой
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Мишустин объяснил отмену обязательного техосмотра в России
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Названы слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Химик прокомментировал шутки об отравлении московской семьи «Новичком»
Все материалы
Мир
Жертвами сильных ливней в Пакистане стали 14 человек
В Афганистан прибыл первый рейс после вывода войск США
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Япония заявила протест России из-за нарушения воздушного пространства
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
Ветеран назвал бесполезным вторжение США в Афганистан
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение арбузов на Украине попало на видео
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Киев оценил вероятность нового визита Зеленского в США
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Украинский военный погиб в Донбассе
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украина выдвинула требования на случай «злоупотребления» «Северным потоком-2»
Все материалы
Экономика
Цена газа в Европе побила исторический рекорд
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В «Яндекс.Еде» появятся блюда из KFC
Российским военным проиндексируют зарплату
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Полицейские задержали надругавшегося над двумя российскими школьниками мужчину
Операция «Последний выстрел»
Как советские разведчики сорвали планы НАТО по ядерной бомбардировке СССР
В российском кафе посетители устроили массовую драку
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
Бастрыкин поручил проверить задержание россиянина в Праге по ордеру Украины
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Женщина выгнала мужа из родильной палаты по неожиданной причине
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Россиянам рассказали о неизвестных функциях популярного мессенджера
Мужчина сделал «худшее в мире» предложение выйти замуж и едва не разрушил семью
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт
Мужчина попытался провезти труп в такси и попался
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Невеста отказалась звать на свадьбу парня сестры и вызвала споры в сети
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
123-килограммовый мужчина похудел на 53 килограмма и раскрыл секрет успеха
Все материалы
Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
В Нидерландах подвели УАЗ «Буханку» под эконормы «Евро-6»
Видео: самая крутая Нива на планете?
Тест царь-Нивы с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
Украинец сделал электрический «Запорожец», который быстрее Tesla
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Российский фильм «Обходные пути» получил приз на фестивале в Венеции
Все материалы