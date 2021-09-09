Россиянам предложили бюджетные перелеты в популярную арабскую страну

Стоимость авиабилетов в ОАЭ на сентябрь упала до 21 тысячи рублей

Российским туристам предложили приобрести бюджетные авиабилеты в популярную арабскую страну ОАЭ. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, самый бюджетный билет Москва-Дубай с вылетом 18 сентября и обратным перелетом 25 сентября обойдется туристу в 21 тысячу рублей. В стоимость включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов. Перевозку осуществляет авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air со стыковкой в аэропорту Манамы.

Недорогие варианты улететь в ОАЭ из Москвы и обратно также предлагает российская авиакомпания «Уральские авиалинии». Цена билета на 18 сентября с багажом до десяти килограммов будет составлять 23 тысячи рублей.

Помимо этого, ежедневно рейсы из Москвы в Дубай выполняет «Аэрофлот». Стоимость прямого перелета туда-обратно с ручной кладью, но без багажа обойдется туристам в 38 тысяч рублей на одного человека. За 7900 рублей можно оформить багаж весом до 23 килограммов.

Ранее в сентябре россиянам назвали самые бюджетные страны для отдыха возле моря осенью — ими стали Турция, Египет и Кипр. Так, недельный тур на сентябрь на двоих в Турцию можно приобрести за 52 тысячи рублей, за отдых на курортах Египта придется заплатить минимум 68 тысяч рублей, а тур на Кипр на неделю будет стоить примерно 60-63 тысячи рублей.