Путин допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Президент Путин: при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября

При необходимости нерабочие дни, введенные из-за ситуации по COVID-19 в стране, можно будет продлить после 7 ноября. Это допустил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, а также имеет свою динамику и тенденции. Поэтому губернаторы могут установить дополнительные нерабочие дни, добавил Путин.

Ранее российский лидер одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

В свою очередь Голикова призвала остановить работу баров и заведений общественного питания после 23:00 и до 06:00 по всей стране. Кроме того, она рекомендовала ввести или сохранить масочный режим, дезинфекцию транспорта и прекратить проведение массовых мероприятий.

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