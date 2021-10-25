Синоптик дал прогноз на нерабочие дни в России

В период нерабочих дней, введенных в России из-за пандемии COVID-19, погода в центре страны будет дождливой, но теплой. Прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель прогностического центра «Фобос» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в средней полосе России с 26-27 октября начнутся осадки, которые продлятся два-три дня, после чего наступит теплая погода, днем температура будет достигать десяти градусов.

«Неплохо для конца октября и начала ноября. Причем я хочу сказать, поскольку все культурные учреждения будут закрыты, погода благоприятствует тому, чтобы набираться сил и здоровья в прогулках на свежем воздухе», — заявил Шувалов.

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В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Петрозаводске ожидается больше осадков — там пролегают основные пути циклонов. Кроме того, там будет другой температурный фон — он будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла.

На юге России происходит вторжение холода, сопровождаемое обильными осадками, которые скоро отойдут в горы, отметил Шувалов. Приблизительно до 30 октября на юге будет около 11-13 градусов тепла днем, в степных районах Придонья могут быть заморозки, что является обычным явлением для этого времени года. Начиная с первых чисел ноября температура пойдет вверх, и столбики термометров покажут 16-18 градусов.

На юге Западной Сибири 27-28 числа произойдет понижение температуры на 8 градусов, она опустится до отметки около нуля днем, ночью будет минус. Шувалов отметил, что заморозки возможны и в дневное время. При этом обильных осадков не будет, но исключать их полностью нельзя.

«То есть самый главный нарратив этих дней для юго-западной и восточной Сибири — это похолодание и понижение температуры. Но, наверное, для сибиряков около нуля в начале ноября — это не самая страшная и не самая холодная погода», — сказал он.

На востоке России складывается практически та же ситуация, что и на европейской территории — юг Дальнего Востока, Еврейская автономная область, Приморский край и юг Хабаровского края окажутся в области высокого давления, что означает мягкую температуру. В Приморском крае до конца октября будет 15-17 градусов тепла, но в начале ноября температура опустится до 10-12 градусов. Однако и эти показатели будут заведомо выше среднестатистических значений для этого периода, заключил синоптик.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, однако некоторые регионы начнут их раньше в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября.