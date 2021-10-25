В шести российских регионах начались нерабочие дни

В шести российских регионах с понедельника, 25 октября, начинаются нерабочие дни, которые ввели местные власти, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных администраций.

Речь идет о Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. Нерабочие дни там продлятся до 7 ноября.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, однако некоторые регионы начнут их раньше в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября.