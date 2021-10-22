Российским школам предложили вводить каникулы раньше 30 октября

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев предложил российским школам ввести каникулы раньше 30 октября. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Бугаев заявил, что Минпросвещения разрешило школам каникулы до 30 октября из-за ситуации с COVID-19.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок чем 30-е число будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что уйти на каникулы досрочно разрешили московским школам. Отмечается, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в большинстве столичных школ уже объявлены каникулы.

Минобрнауки также разрешило вузам переносить каникулы на нерабочие дни в октябре-ноябре. Соответствующий приказ уже подписал глава ведомства Валерий Фальков. Он также напомнил о необходимости вакцинироваться от коронавируса: эта мера касается как преподавателей, так и самих студентов.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, главы российских регионов могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.