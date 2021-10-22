Студенты Подмосковья уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Студенты вузов и колледжей Московской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Студенты вузов и колледжей Московской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает ТАСС.

Заместитель руководителя правительства Московской области Ирина Каклюгина также рассказала, что в регионе пока не планируется переводить школы на дистанционное обучение после окончания периода нерабочих дней. Однако, по ее словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

22 октября в России был обновлен рекорд по числу новых случаев COVID-19. В стране впервые с начала пандемии за сутки выявили 37 141 случай коронавируса. Больше всего заражений отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Московской области (2428).