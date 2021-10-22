Российских студентов переведут на удаленку на время нерабочих дней

Минобрнауки: вузы могут перевести студентов на удаленку на время нерабочих дней

Российские вузы могут перевести студентов на удаленное обучение на время нерабочих дней. Об этом заявил министр Минобрнауки Валерий Фальков в пятницу, 22 октября. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, продолжить обучение в этот сложный период необходимо, чтобы сохранить качество образования. При этом университеты должны обеспечить студентов методическими материалами, а педагогам необходимо наладить систему контроля и проверок заданий.

Также Фальков напомнил о необходимости вакцинироваться преподавателям и студентам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.