Минобрнауки разрешило вузам переносить каникулы на нерабочие дни

Минобрнауки разрешило вузам перенести плановые каникулы на нерабочие дни в октябре-ноябре

Российским вузам разрешили перенести плановые каникулы на нерабочие дни в октябре-ноябре. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки.

Приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

В документе Минобрнауки подчеркивается, что руководители образовательных и научных организаций в праве переносить каникулы, предусмотренные календарным учебным графиком, на нерабочие дни в октябре-ноябре.

Кроме того, Фальков напомнил российским преподавателям и студентам о необходимости вакцинироваться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.