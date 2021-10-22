В Кремле ответили на вопрос о мерах поддержки граждан из-за ситуации с COVID-19

Новых мер поддержки населения из-за ситуации с COVID-19 пока не предусматривается. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что сейчас действуют точечные меры поддержки одиноких матерей, семей с детьми и других категорий граждан. «Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что власти не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. При этом, по его словам, никто не может уверенно предсказать «траекторию развития пандемии», в том числе с учетом процессов вакцинации.