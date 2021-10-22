В Кремле высказались об ограничении въезда в Россию из Белоруссии из-за COVID-19

Песков: Кремль не получал сигналов оперштаба по ограничению въезда в Россию из Белоруссии

В Кремле не получали сигналов оперативного штаба о возможности ограничения въезда в Россию граждан Белоруссии из-за обострения ситуации с распространением COVID-19. Таким образом высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент никаких подобных рекомендаций не поступало.

Песков подчеркнул, что указанные заключения выносят только эксперты оперштаба. «Естественно, в основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков и так далее, и тому подобное, миграционных служб», — пояснил он.