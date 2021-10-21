Лукашенко заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями. Видео с его выступлением перед врачами Минской областной клинической больницы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что во время посещения клиники и онкологического центра «почерпнул новое для себя».

«Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник Косинец — ковид не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое... Я буду рад, если как с гриппом», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что лечить пациентов с коронавирусом «все-таки легче, чем онкологических». «Поэтому, дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», — добавил Лукашенко.

Ранее глава республики заявил, что хочет привиться от коронавируса, но только белорусской вакциной. «Мы договорились с [министром здравоохранения] Дмитрием Пиневичем: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов», — пообещал Лукашенко.