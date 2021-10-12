В Белоруссии выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает «Интерфакс-Запад».

Количество новых случаев COVID-19 впервые превысило 2 тысячи. Умерли 15 пациентов за сутки, выздоровели 1534.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 561 тысячи инфицированных коронавирусом. Скончались 4319 зараженных.

В начале октября президент Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что Белоруссия успешнее справляется с пандемией, чем Запад. «Потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что «белорусского штамма» коронавируса не появилось. «А английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас», — призвал Лукашенко.

В Белоруссии не вводили жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии психозом.

