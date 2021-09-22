В Белоруссии выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявили рекордные с начала пандемии 1989 зараженных COVID-19

В Белоруссии за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 1989 человек. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает «КП — Беларусь».

За сутки умерли 13 пациентов с COVID-19, что также является рекордным показателем. Было проведено 30 939 тестов. Всего за время пандемии в Белоруссии выявлено более 522,2 тысячи инфицированных COVID-19. Скончался 4041 человек.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в Белоруссии 17 сентября. За сутки в республике подтвердили заражение коронавирусом у 1986 человек. 20 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в страну пришла четвертая волна COVID-19.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус «никуда не уйдет в ближайшие годы». «По-моему, это уже тезис неоспоримый. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет… Но вот то, что эта зараза с нами будет всегда, — это тезис пока никто не берется оспорить», — отметил он.

При этом в Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии психозом.