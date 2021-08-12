Лукашенко оценил перспективы коронавируса в ближайшие годы

Лукашенко про коронавирус: «Эта зараза с нами будет всегда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы пандемии коронавируса в ближайшие годы. Об этом 12 августа сообщает «Беларусь сегодня».

«Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис неоспоримый. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет… Но вот то, что эта зараза с нами будет всегда — это тезис пока никто не берется оспорить», — заявил Лукашенко.

По его словам, спрос на вакцину будет значительный. «Не проспим, как мы умеем, развернемся — значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия успешно справляется с пандемией коронавируса, и у граждан нет повода для беспокойства. «В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг», — утверждает глава республики.

