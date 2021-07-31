В Белоруссии создали прототип собственной вакцины против коронавируса

В Белоруссии создали прототип вакцины против коронавируса создан. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков, передает ТАСС.

По его словам, теперь ее предстоит испытать на животных и провести доклинические и клинические испытания. «Надеемся, что в следующем году мы передадим вакцину уже для широкой вакцинации», — указал он.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность поделиться с Россией вакциной от коронавируса. «Мы успешно сегодня работаем, производим в месяц более полумиллиона доз. Этого предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Белоруссии. И при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее», — сказал Лукашенко. В Белоруссии запущено производство российской вакцины «Спутник V». Ежемесячно страна выпускает до 500 тысяч доз препарата.

В 2020 году Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и советовал лечиться работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.