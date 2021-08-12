Лукашенко рассказал о «достойной борьбе» с коронавирусом в Белоруссии

На сегодняшний день Белоруссия успешно справляется с пандемией коронавируса, и у народа нет повода для беспокойства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, сообщает БЕЛТА.

По его словам, власти не видят необходимости во введении дополнительных мер по борьбе с инфекцией, как это делают государства «с так называемой развитой демократией». Он подчеркнул, что страна не допустит политизации пандемии, которую он считает «ширмой для геологического передела мира».

Политик добавил, что на борьбу с вирусом уже потратили около 800 миллионов долларов, и осталась только одна нерешенная проблема — завершение разработки собственной вакцины. «В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг», — рассказал белорусский лидер.

9 августа Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. Лукашенко объяснил, что Минску нужен новый кредит после отказа Международного валютного фонда (МВФ) дать деньги на борьбу с пандемией, так как бежавшие за границу оппозиционеры подговорили международные организации отказаться от финансовой помощи республике.

По данным министерства здравоохранения республики, с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом заразились свыше 336 тысяч человек, жертвами инфекции стали более двух тысяч пациентов. В начале апреля стало известно, что в Белоруссии за год втрое выросли темпы сокращения численности населения.

