В Раде попросили Лукашенко вакцинировать украинцев

Изгнанный из партии «Слуга народа» депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко привить от коронавируса украинских граждан, временно пребывающих на территории республики. Об стало известно из опубликованного в Telegram-канале «Пул Первого» письма Шевченко белорусскому лидеру.

По мнению депутата, такие меры позволят в скором времени создать коллективный иммунитет, а также продемонстрирует готовность «двух братских государств» укреплять дружбу и сотрудничество.

«Ваше положительное решение будет восприниматься украинским обществом как жест доброй воли от братского народа Республики Беларусь и вас лично, а также будет способствовать развитию дружеских отношений между нашими странами», — заявил парламентарий.

1 июля власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Срок их пребывания в стране будет ограничен пятью сутками.

Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» из-за самовольного визита к Лукашенко в конце апреля, за что он назвал своих бывших однопартийцев «соросятами».