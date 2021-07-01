Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации

Власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Срок пребывания в Белоруссии для приезжающих за вакциной составляет максимум пять суток. Прививку можно сделать платно в клиниках, список которых определяет Минздрав. Власти установят порядок сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию. Перечень государств не указывается.

Ранее Лукашенко выразил готовность поделиться с Россией вакциной от коронавируса. По его словам, в республике производится более полумиллиона доз, чего достаточно для вакцинации населения. «И при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее», — отметил Лукашенко.

В Белоруссии было запущено производство российской вакцины «Спутник V». В середине июня Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственного препарата от COVID-19.