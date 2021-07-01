Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность поделиться с Россией вакциной от коронавируса, передает «Интерфакс — Запад».

«Мы успешно сегодня работаем, производим в месяц более полумиллиона доз. Этого предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Белоруссии. И при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии запущено производство российской вакцины «Спутник V». Ежемесячно страна выпускает до 500 тысяч доз препарата. Кроме того, в середине июня Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от COVID-19. Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году.

Лукашенко на встрече с главами делегаций СНГ называл общей разрабатываемую в Белоруссии вакцину.