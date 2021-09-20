В Белоруссии заявили о начале четвертой волны коронавируса

В Белоруссию пришла четвертая волна COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.

Он заявил, что новая волна коронавируса была ожидаема, и отметил, что подобная тенденция сопутствует общему сезонному ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. «К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем», — добавил Пиневич.

По его словам, проблема заключается в значительном ежедневном приросте числа зараженных и госпитализированных с симптомами COVID-19. Глава ведомства подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует максимальной мобилизации ресурсов белорусского минздрава. При этом он заверил, что «какой-либо чрезвычайщины в этом нет».

Ранее в Белоруссии было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом. По данным минздрава, 17 сентября белорусские медики подтвердили инфицирование у 1986 человек.