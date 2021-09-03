Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Россия поставила в Белоруссию 250 тысяч доз вакцины от коронавируса

Россия поставила в Белоруссию 250 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.

По его словам, Белоруссия получила столько вакцин, сколько было заказано правительством. «Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения», — сказал Пиневич.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о растущем спросе на российскую вакцину из-за эффективности препарата против существующих штаммов коронавируса.

В конце августа стало известно, что Белоруссия в сентябре купит миллион доз вакцины китайского производства Sinopharm от коронавирусной инфекции. Отмечается, что данный вопрос в министерстве здравоохранения республики был решен при активном посредничестве представителей министерств иностранных дел и посольств Китая и Белоруссии.

12 августа Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что страна сможет получить от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов, что значительно пополнит бюджет республики. Он призвал ускорить процесс производства, чтобы «не проспать» возможность заработать.