Китай поставит в Белоруссию миллион доз вакцины от коронавируса

Белоруссия купит миллион доз вакцины китайского производства Sinopharm от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко, пишет БЕЛТА.

По его словам, поставки препарата ожидаются в сентябре и документы на закупку вакцины уже полностью согласованы обеими сторонами. Тарасенко также отметил, что данный вопрос в министерстве здравоохранения республики был решен при активном посредничестве представителей министерств иностранных дел и посольств Китая и Белоруссии.

Как рассказал замминистра, власти Китая также решили направить 500 тысяч доз вакцины в качестве гуманитарной помощи, благодаря чему осенью в Белоруссию поступит партия в размере 1,5 миллиона вакцин.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что страна сможет получить от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов, что значительно пополнит бюджет республики. Он призвал ускорить процесс производства, чтобы «не проспать» возможность заработать.

В сентябре 2020 года в разгар пандемии белорусский лидер отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой и сливочным маслом.