В Белоруссии назвали сроки завершения разработки отечественной вакцины

В Белоруссии рассказали, когда отечественная вакцина будет запущена в гражданский оборот

В Белоруссии граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

По его словам, прототип вакцины уже готов, и первая промышленная партия выйдет в 2022 году. «Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность», — отметил Пиневич, говоря о сроках завершения опытно-промышленного этапа производства вакцины.

Министр рассказал, что запуску вакцины в гражданский оборот предшествуют несколько этапов, и пояснил, что вскоре начнутся клинические испытания препарата, а уже потом начнется подготовка к его производству. Он добавил, что вакцина будет производиться на предприятии биологической промышленности «БелВитунифарме», где для этих целей построят отдельный корпус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что разработка отечественной вакцина является важным инструментом для победы над коронавирусом. Он добавил, что страна сможет получить от экспорта своей вакцины, которая еще разрабатывается, сотни миллионов долларов, что значительно обогатит бюджет республики.

31 июля председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков объявил о создании в республике прототипа вакцины против коронавируса. По его словам, теперь ее предстоит испытать на животных и провести доклинические и клинические испытания.

В 2020 году Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и советовал лечиться работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.