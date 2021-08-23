Белоруссия получит от МВФ почти миллиард долларов вопреки протестам оппозиции

МВФ направит Белоруссии почти миллиард долларов для борьбы с пандемией коронавируса

Белоруссия получит от Международного валютного фонда (МВФ) почти один миллиард долларов, несмотря на требования белорусской оппозиции не давать денег режиму президента Александру Лукашенко из-за проводимых им политических репрессий. Об этом сообщает созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo.

По данным издания, вопреки протестами МВФ не включил Белоруссию в число стран с нелегитимными режимами, как это случилось с Венесуэлой, Мьянмой и Афганистаном, благодаря чему республика на безвозмездной основе получит средства в рамках программы по борьбе с пандемии коронавируса.

23 августа проживающие в США белорусы устроили акцию у офиса МВФ в Вашингтоне из-за планов организации предоставить Белоруссии транш на сумму почти один миллиард долларов.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и даже редакция американского издания The Washington Post просили МВФ повременить с выделением Минску этих денег. Оппозиция уверена, что белорусские власти потратят деньги не по назначению.

Ранее сообщалось, что МВФ планирует направить странам 650 миллиардов долларов для их восстановления от пандемии. На Белоруссию приходится квота в размере 0,14 процента от всего объема (около 910 миллионов долларов). В МВФ сообщили, что международное сообщество продолжает взаимодействовать с белорусским правительством.

В 2020 году в МВФ отказали Лукашенко в выплате средств на борьбу с пандемией, поскольку тогда белорусский лидер отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой и сливочным маслом.