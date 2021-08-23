Живущие в США белорусы потребовали от МВФ лишить Лукашенко денег

Проживающие в США белорусы устроили акцию у офиса Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне из-за планов организации предоставить Белоруссии транш на сумму почти один миллиард долларов. Об этом сообщает Telegram-канал DW.

По данным источника, белорусские эмигранты хотят добиться от фонда отказа переводить деньги Белоруссии и таким образом лишить режим президента Александра Лукашенко средств. «Пусть они [МВФ] не дают ему [Лукашенко] деньги наличкой, они все равно дают ему какую-то силу, и этого нельзя допустить», — рассказала одна из активистов.

Протестующие напомнили, что ранее МВФ отказался от выплат Афганистану, где власть перешла в руки представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России), и те же меры следует предпринять в отношении белорусских властей.

Ранее сообщалось, что МВФ планирует направить странам 650 миллиардов долларов для их восстановления от пандемии. Деньги выделяются по квотам, которые определяются отдельно для каждой страны-члена фонда. Они зависят от величины экономики. На Белоруссию приходится квота в размере 0,14 процента от всего объема (около 910 миллионов долларов). В МВФ сообщили, что международное сообщество продолжает взаимодействовать с белорусским правительством.

В 2020 году в МВФ отказали Лукашенко в выплате средств на борьбу с пандемией, поскольку тогда белорусский лидер отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой и сливочным маслом.