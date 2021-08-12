Лукашенко нашел способ получить сотни миллионов долларов

Белоруссия сможет получить от экспорта своей вакцины, которая еще разрабатывается, сотни миллионов долларов. Такой способ пополнить бюджет назвал президент страны Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.
«Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — заявил Лукашенко. От также считает возможной организацию производства других вакцин в Белоруссии.
«Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России», — подчеркнул глава республики.
С января по май Россия резко увеличила продажи вакцин за рубеж. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за пять месяцев в другие страны поставлено 159 тонн продукции на сумму в 303,6 миллиона долларов.
Лукашенко 9 августа попросил Россию предоставить новый кредит стране через Евразийский банк развития. Деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. «Международный валютный фонд (МВФ) нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже 1,5 миллиарда долларов потратили на лечение людей», — сказал Лукашенко.