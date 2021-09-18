В Белоруссии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

В Белоруссии зафиксировано рекордное число заразившихся COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения республики.

За прошедшие сутки белорусские медики подтвердили заражение коронавирусом у 1986 человек. До этого самое большое число инфицированных фиксировали 16 сентября (1979 новых случаев) и 11 декабря 2020 года (1975 случаев).

По данным Минздрава, с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 514 446 пациентов с COVID-19. Из них на сегодняшний день выздоровели 501 659 человек, скончались — 3991.

Ранее ведомство объявило о начале новой волны пандемии коронавируса в стране. По словам председателя Совета республики Натальи Кочановой, это оказалось связано, в частности, с ростом других сезонных заболеваний.

До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что белорусских граждан начнут прививать отечественной вакциной от COVID-19 в первой половине 2023 года.

