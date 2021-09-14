Минздрав Белоруссии объявил о новой волне коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило, что в стране началась новая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь и на повестке дня специалистов вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом», — сказано в сообщении на сайте Минздрава.

Председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что «пошел рост заболеваемости». «Это связано, в том числе, и с ростом других сезонных заболеваний. И мы должны быть к этому готовы», — добавила она.

По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии было выявлено более 506 тысяч случаев коронавируса. Скончался 3941 пациент. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Президент Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл происходящее вокруг коронавируса в мире психозом.