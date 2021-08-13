Лукашенко проверил завод белорусской вакцины от COVID-19 и остался с синей рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Витебскую область и проверил ОАО «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. Фрагмент видеозаписи его визита на завод был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

В частности, на кадрах запечатлено, как гендиректор организации Сергей Большаков преподносит белорусскому лидеру в качестве подарка так называемый «чемодан ветеринара» и демонстрирует ему один из препаратов, входящих в набор — антибактериальный хелп-спрей.

Глава государства интересуется средством, затем распрыскивает его на себя и остается с иссиня-фиолетовой рукой. «И что, это так будет? Пройдет это? Что, я завтра приду так на совещание? Вот дал ты мне», — сетует Лукашенко. Большаков, в свою очередь, уверяет президента, что «это быстро пройдет», и дает ему салфетку, отмечая, что в состав спрея входит обычный пищевой краситель, «чтобы видеть, где нанесено».

Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую вакцину, которая сейчас находится на стадии клинических испытаний, можно будет использовать против всех возможных штаммов COVID-19. По его словам, производство препарата в стране будет направлено именно на его универсальность на фоне беспрерывной мутации коронавируса.

12 августа министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. О ее создании Лукашенко объявил в начале мая.