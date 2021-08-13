Украинские санкции против Лукашенко сравнили с «лаем»

Экс-депутат из Одессы сравнил украинские санкции против президента Белоруссии с «лаем»

Украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко противоречат национальным интересам республики и напоминают лай. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак.

По его мнению, эти рестрикции вызваны желанием Великобритании и США использовать украинское руководство для противостояния с Белоруссией. «Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», — сказал Спивак.

Экс-депутат также сравнил эту ситуацию с позицией страны по российскому газопроводу «Северный поток-2» и подчеркнул, что в итоге она не повлияла на строительство объекта. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Белоруссией по-прежнему остается внушительным, а ограничения в итоге могут отразиться на самом Киеве.

Правительство Украины одобрило введение санкций против окружения Лукашенко 7 июля. Они коснулись ряда физических лиц, причастных к репрессиям против лидеров белорусской оппозиции, насилию над протестующими, а также принудительной посадке самолета Ryanair. Официальный Минск считает санкции попыткой политического шантажа и давления.