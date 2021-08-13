В Белоруссии создадут универсальную вакцину против всех штаммов коронавируса

Белорусскую вакцину, которая сейчас находится на стадии клинических испытаний, можно будет использовать против всех возможных штаммов COVID-19. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, производство препарата в стране будет направлено именно на его универсальность на фоне беспрерывной мутации коронавируса. Белорусский лидер отметил, что уже видел образец отечественной вакцины и не сомневается в ее высоком качестве и эффективности.

«Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали... Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины», — сказал Лукашенко. Политик рассказал, что производитель, дабы развеять все сомнения, накануне предложил вколоть себе экспериментальный образец. В ответ президент запротестовал и напомнил о необходимости как можно скорее произвести полмиллиона доз, чтобы впоследствии проверить вакцину и запустить ее в гражданский оборот.

12 августа министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. Ранее Лукашенко указал на то, что страна сможет получить от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов, что значительно пополнит бюджет республики. Он призвал ускорить процесс производства, чтобы «не проспать» возможность заработать.