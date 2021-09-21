Раскрыто отношение белорусов к вакцинации от коронавируса

42,8 процента белорусов заявили, что отрицательно относятся к прививкам от COVID-19

В Белоруссии раскрыли отношение граждан к вакцинации от коронавируса. Исследование в марте провел Институт социологии Национальной академии наук, пишет Zerkalo.io.

42,8 процента респондентов заявили, что относятся к прививкам отрицательно, 43,7 процента — положительно. Остальные затруднились ответить.

Авторы опроса отмечают, что массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась в апреле. «Март — это время недостаточной информированности, время сомнений, бытования разных слухов в информационном пространстве, — заявили в институте. — В ближайшем замере, который будет проведен в октябре-начале ноября 2021 года, мы ожидаем улучшения положительных тенденций по отношению к вакцинации».

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о переговорах по поставкам в страну вакцины Pfizer. В стране с начала пандемии были выявлены 518 369 случаев коронавируса. Умерли 4016 пациентов.