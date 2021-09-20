Министр здравоохранения Белоруссии рассказал о переговорах по поставкам Pfizer

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о переговорах по поставкам в страну вакцины Pfizer, сообщает «Интерфакс — Запад».

«Ведутся переговоры по Pfizer. При этом есть публикации, которые говорят, что векторная вакцина имеет более длительный эффект. Я попросил туроператоров провести соцопрос, сколько человек хотят им привиться, отсюда и будем делать выводы», — сказал Пиневич во время посещения минской больницы.

Он заявил, что вакцин от коронавируса в Белоруссии более чем достаточно. «Есть российско-белорусский "Спутник", китайская вакцина, еще однокомпонентный "Спутник Лайт" поступает в регионы», — перечислил глава Минздрава.

Ранее он заявил, что в Белоруссию пришла четвертая волна коронавируса.

По последним данным, в стране с начала пандемии были выявлены 518 369 случаев коронавируса. Умерли 4 016 пациентов.