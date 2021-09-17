Лукашенко предложил странам ШОС вместе производить вакцины от коронавируса

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны консолидировать усилия по борьбе с пандемией коронавируса и другими эпидемиологическими вызовами в мире. Такое предложение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе, передает БЕЛТА.

По его словам, в рамках создания альянса в области здравоохранения члены ШОС следует наладить совместное создание и производство вакцин от коронавируса. При этом, отметил белорусский лидер, данная инициатива не только ускорит окончание пандемии, но и позволит противостоять тем западным странам, которые используют тему вакцин в качестве политического инструмента.

«Несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцины, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, наши оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения», — сказал Лукашенко. Он также выразил благодарность России за сотрудничество по линии производства российского препарата от COVID-19 «Спутник V».

Ранее Лукашенко пожелал «встать на плечи России» и создать собственную вакцину от коронавируса, которая станет «лучшей в мире». Он сказал, что быстрая разработка препарата будет обеспечена тем, что местные специалисты уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая.

В разгар пандемии белорусский лидер неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии — это не более чем психоз. Лечиться он советовал водкой, баней, работами на тракторе, а также сливочным маслом.