Лукашенко раскритиковал чиновника за «матерную» лекцию о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прервал рассказ чиновника о производстве вакцин от коронавируса из-за того, что не понял «матерного» научного лексикона. Видеозапись беседы публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Инцидент произошел во время визита политика на предприятие «Белвитунифарм», которое занимается выпуском медикаментов и компонентов для производства препаратов от COVID-19. Он попросил одного из менеджеров предприятия прочитать краткую лекцию о вакцине, но вскоре прервал ее, не сумев понять значения слов «инактивированный», «культура клеток» и «аденовирус», и назвал эти термины «матерными».

«Ты думал, я не готовился? Ты же слышал, как Костя (имя чиновника — прим. «Ленты.ру») матом ругается. Одни матерные слова! Это ж мне термины надо было выучить!» — раскритиковал специалиста Лукашенко. Он подчеркнул, что «ни на истфаке, ни на экфаке» таких слов не изучал, а потому не может поддержать беседу.

31 июля стало известно о получении Белоруссией собственной вакцины от коронавируса. Теперь препарат предстоит испытать на животных, а затем провести доклинические и клинические испытания. При этом в 2020 году Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг коронавируса психозом, советовал лечиться работой на тракторе, походом в баню, а также «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.