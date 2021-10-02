Лукашенко оценил успехи Белоруссии в борьбе с пандемией выше западных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN оценил успехи Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса выше западных, по его словам, республика успешнее справляется с ситуацией, а Запад распространяет фейковые заявления о ситуации.

«Вам хочется сказать, что вот этот диктатор Беларуси — безумец, что он людей не лечит. Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно», — сказал глава государства.

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Лукашенко отметил, что уже переболел коронавирусом и знает, что это такое, поэтому имеет основания делать выводы и давать советы людям. Он добавил, что его слова про «выпить 100 грамм и сходить в баню» были сказаны в шутку.

Белорусский лидер выразил надежду, что пандемия вскоре завершится и чтобы не стало хуже. Он также опроверг мнение, что в республике не был введен массовый карантин из-за несерьезного отношения к поразившей мир инфекции.

«Вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз? Подтверждаю, это действительно психоз. Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас», — указал Лукашенко.

Он подчеркнул, что смертность от COVID-19 в Белоруссии существенно ниже, чем на Западе, и возмутился, что его страну упрекают в неправильном лечении. Президент заявил, что западные страны провалили капанию борьбы с пандемией, в то время как республика выбрала правильный путь без объявления локдаунов и взяв на вооружение вакцины многих стран.

Ранее Институт социологии Национальной академии наук провел исследование и раскрыл отношение белорусов к вакцинации от коронавируса. 42,8 процента респондентов заявили, что относятся к прививкам отрицательно, 43,7 процента — положительно. Остальные затруднились ответить.

