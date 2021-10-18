В Белоруссии приостановили оказание плановой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Белоруссии временно приостановило оказание плановой медицинской помощи на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте здравоохранительного ведомства республики.

Согласно документу, в медицинских учреждениях теперь не будут проводить лечение в отделениях дневного пребывания, диспансеризацию и скрининговые мероприятия. Кроме того, приостанавливается оказание реабилитационной помощи и выполнение физиотерапевтических процедур.

В указе говорится, что данные меры направлены на «усовершенствование оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». При этом отмечается, что пациентам с легкой и среднетяжелой формой коронавируса, без факторов, отягчающих его течение, могут оказывать медпомощь на дому.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 серьезная во всех областях страны. Врач-инфекционист высшей категории Игорь Стома отметил, что на сегодня первой дозой вакцины привито 33,4 процента населения. Он добавил, что среди госпитализированных в стационарах Гомельской области только 0,25 процента привиты.

11 октября в Белоруссии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 561 тысячи инфицированных. Скончались более четырех тысяч пациентов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами.