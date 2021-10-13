В Белоруссии по полному циклу начнут производить российскую вакцину от COVID-19

К концу 2021 года в Белоруссии по полному циклу запустят производство вакцины «Спутник V»

К концу 2021 года в Белоруссии начнут по полному циклу производить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, пишет «Sputnik Беларусь».

По словам главы ведомства, процесс будет запущен на базе предприятия «Белмедпрепараты».

Пиневич добавил, что производство вакцины «Спутник Лайт» можно будет локализовать на той же площадке, как только препарат «пойдет в широкий оборот» и в этом будет «экономическая целесообразность».

В июле посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что белорусская сторона захотела наладить выпуск китайских вакцин против коронавируса на своей территории. Он отметил, что Минск уже начал подготовку к подписанию такого соглашения и ведет переговоры с тремя компаниями из КНР.

Производство «Спутника V» было запущено в Белоруссии еще в марте. Тогда на базе «Белмедпрепаратов» организовали розлив промышленных серий вакцины из полупродукта российской компании «Генериум».