Белоруссия захотела выпускать китайские вакцины от коронавируса

Белоруссия захотела наладить выпуск китайских вакцин против коронавируса на своей территории и сейчас ведет подготовку к подписанию такого соглашения. Об этом заявил посол республики в КНР Юрий Сенько, его слова приводит «Sputnik Беларусь».

Дипломат указал, что страна уже начала переговоры с тремя китайскими компаниями. Минск также рассчитывает получить к концу августа крупную коммерческую партию вакцины, объем которой составит около миллиона доз. «Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью», — подчеркнул Сенько.

Ранее власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд на свою территорию гражданам 73 стран для вакцинации от коронавируса. Они смогут привиться только платно, срок пребывания туристов в стране будет ограничен пятью сутками.

По последним данным, COVID-19 с начала пандемии в стране заболели более 440 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти четыре тысячи пациентов. Страна также запустила производство российской вакцины «Спутник V» и намерена создать собственную разработку на базе российских технологий.